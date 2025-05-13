許智傑掛同框這兩人看板　宣示拚高雄初選

綠委許智傑掛出最新一波的看板，與賴清德、民進黨籍高雄市長陳其邁同框。（圖：許智傑服務處提供） 中評社高雄5月13日電（記者 蔣繼平）高雄4名綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都在爭取明年高雄市長黨內初選。目前林岱樺因涉詐領助理費和政治獻金案後轉趨低調，除地方盛傳新系將聯手壓制林出線外，也有傳言指許智傑恐退出競爭。對此，許智傑駁斥謠言並掛上與賴清德、民進黨籍高雄市長陳其邁3人同框看板，用行動展現參選決心。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨的高雄市區域“立委”林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取黨內高雄市長初選。4名綠委，林岱樺屬於“正國會”，許智傑、賴瑞隆都是新系，邱議瑩是親新系。非新系陣營僅林岱樺1人。地方傳出新系將聯手壓制林岱樺出線。



由於目前罷免綠委許智傑已進入二階連署，截止日為6月14日，外界都在觀望是否會進入第三階段。加上近期地方又有許多傳言指許可能退出初選云云，對爭取初選的許智傑造成困擾，許智傑13日反駁絕無此事，要求有心人士停止散播謠言，並立刻掛出與賴清德最新的合體看板，用實際行動反擊。



許智傑服務處13日發新聞稿掛出最新一波的5面實體看板與3面電子看板，有原先與民進黨籍高雄市長陳其邁同框的“他是我同學”，又再多了與賴清德同框的“他是我學弟”，變成三人同框。許智傑表示“陳其邁是我雄中的同學，賴清德是我台大的學長。”他也提到徵詢是否能與賴同框的意見時，賴也是一口乾脆答應。



面對初選競爭，許智傑表示，大家的出發點都是為了高雄好，他與邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆不僅是好朋友也是一起為高雄打拼的好戰友，若未來他有幸出線，相信可以凝結最團結的氣勢來延續陳其邁的市政成績單，他也提出未來高雄三支箭：“AI首都”、“半導體科技”、“航空暨觀光經濟”。