綠委莊瑞雄反對核三延役　怒嗆在野黨放屁

綠委莊瑞雄過去選區在核三廠所在地屏東，他發言情緒激昂。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月13日電（記者 黃筱筠）針對核三是否延役的相關修法，過去選區在核三所在地屏東縣、民進黨不分區“立委”莊瑞雄今日發言時，痛批在野黨要針對核三廠進行研役，那為何不一起討論位於新北市的核一廠、核二廠，因為你們不敢，你們以為你們高人一等，你們是在放屁！莊語畢，底下綠委響起一陣掌聲。



中國國民黨“立法院”黨團、民眾黨“立法院”黨團力推“核子反應器設施管制法”修法，希望延長核電廠使用年限，經過協商之後，下午民進黨“立委”登記30人、國民黨登記15人、民眾黨登記2人，冗長發言後將進行法案處理。



朝野發言的方向，在野黨幾乎都同意核三從現在40年延役使用至60年，而民進對發言則都是反對態度。



民眾黨“立委”張啟楷發言指出，今天是扭正民進黨錯誤能源政策非常重要一大步。全世界都在重新使用核能，只有民進黨與主流民意對撞。過去通過以核養綠公投，但民進黨卻還在擺爛。



他也說，日本核能延長使用從40年延長到60年；美國最近允許核能反應爐最長延用到80年；比利時決定將反應爐延長10年；法國更明確只要檢查安全就能再度使用。全世界都返回核能，只有民進黨像恐龍一樣死抱神主牌、擺爛。



張啟楷說，8年前就有討論以核養綠公投，但是民進黨不提對案，世界潮流是核廢料與核安都能處理，台灣是有共識，民進黨不只不負責，台電每年要拿新台幣1000億補助，核三廢掉之後，一年發電成本要多1000億元。以後漲電價就找民進黨，核電是低碳未來要改成火力發電，要以肺發電，以後健康有問題請找民進黨，希望民進黨今天不要再擋了。



張啟楷講完話之後，底下綠委莊瑞雄大聲嗆屁話啦！

