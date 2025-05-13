罷彰化藍委謝衣鳳二階連署失敗　少近8千份

罷免藍委謝衣鳳團體高喊“大罷免大成功”。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月13日電（記者 方敬為）全台“立委”大罷免第二階段連署陸續截止，彰化縣第三選區罷免國民黨謝衣鳯的連署，今天下午1點截止，但距離法定門檻2.7萬份連署書，還差距8千份，罷免團體下午召開聲明記者會，領銜人陳世雄表示，未達門檻是他努力不夠，但罷免志工不會氣餒，未來將轉而投入其他選區，協助補件乃至於衝刺第三階段投票。



罷免團體“缺衣不可”13日下午召開記者會，領銜人陳世雄率罷免志工向支持者致歉，無法在罷免截止日前達到法定連署門檻，宣告罷免藍委謝衣鳳行動失敗，罷團截至13日下午1點，共收穫1萬9131份連署書，距離2.7萬份門檻，差距7869份。



陳世雄說明，由於第二階段連署門檻未達標，罷免團體選擇不送件，後續將擇日銷毀所有連署書，保護鄉親個資。他強調，這次的失敗不是輸，因為整個大罷免行動仍在持續，戰役沒有結束，我們不會氣餒，會繼續幫忙其他選區的罷免行動。



陳世雄宣布，“缺衣不可”團隊不會散去，將會投入其他選區的罷免行動，無論是台中第二選區罷免藍委顏寬恒、南投第一選區的藍委馬文君的補件，亦或是進入第三階段投票的衝刺動員，都會有“缺衣不可”團隊的身影。