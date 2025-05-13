盧秀燕選黨魁？黃健豪：罷免投票前不適合談

藍委黃健豪（右）接受廣播電台專訪。（照:《POP撞新聞》提供） 中評社台北5月13日電／中國國民黨主席今年將要進行改選，政壇高度關注台中市長盧秀燕是否參選，外傳盧秀燕不排除在罷藍投票前，表態參選黨主席。但作為子弟兵的國民黨籍台中“立委”黃健豪今天表示，在“立委”罷免投票結束前，盧秀燕不可能去談黨主席選舉。



黃健豪13日接受“POP撞新聞”廣播節目專訪時指出，盧秀燕未表態參選有很多原因，可能是時間還沒到，但先前她受訪時表示“考慮中”，這個變動過程不是主觀意識，而是客觀形勢改變造成的狀況。



綜合台媒報導，黃健豪認為，盧秀燕最近似乎轉向成，如果一些原因可以解決，她可以考慮選，這可能涉及到大罷免和朝野對立的情勢，思考排序和邏輯和去年不太一樣。盧是中性溫和的政治人物，關鍵時刻該表態她會表態，就像開放萊豬和對司法就曾表達強烈意見，現在朝野對立情況這麼嚴重，需要有這樣的政治人物出來講講話。



黃健豪說，盧秀燕參選與否，不適合在這個時候表態，各方勸進對盧秀燕有期待，才會希望在罷免第三階段投票前宣布，但這是單方面的說法，他認為不是盧的意思，“罷免結束前，應該不會提及黨主席選舉的事，談這個會讓議題失焦。”



罷免結果若黨主席朱立倫都守住，盧秀燕是否還會出來參選？黃健豪表示，中間卡了罷免，讓很多事會有變數，一定等投票完才能知道後續怎麼決定。



對於罷免態勢，黃健豪遭罷團遞交5萬4451件第二階段連署書，列入獲得連署比例前十名。黃健豪回應，他以平常心看待數字，這是政黨動員下“正常的結果”。

