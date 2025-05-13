侯漢廷酸賴活在平行時空　誰搞非紅供應鏈

賴清德說，特朗普對等關稅促進世界和平，侯漢廷批，吃到特朗普的口水。（照片：侯漢廷臉書） 中評社台北5月13日電／美中關稅戰暫緩，雙方互相降稅。新黨籍台北市議員侯漢廷13日在臉書發文表示，全世界沒有一個主要國家領導人支持特朗普關稅戰、都在譴責，只有賴清德活在平行時空，認為特朗普對等關稅措施目標是加強財政永續性，最終促進世界和平，“選出賴清德真是悲哀”，是否已給了美國，台灣無法承受的“代價”，才諂媚到這個地步。



侯漢廷指出，中美12日聯合聲明，降低4月2日以來的關稅；13日北京將舉行中國大陸與拉丁美洲、加勒比國家共同體論壇，主題應當圍繞反對貿易保護、自由開放合作；上周，中日韓與東盟財長與央行行長齊聚歐洲，反對關稅貿易保護。1個月來，中歐解除彼此制裁，歐洲領導人訪華，中歐高層通話反對貿易保護、歐盟承諾和中國大陸深化合作、共享發展。



侯漢廷怒批，賴清德接受日經專訪，竟還“敦促各國以非紅供應鏈制衡中國不公平貿易”，是活在平行時空嗎，誰跟你搞非紅供應鏈？



侯漢廷說，目前為止全世界的主要國家，沒有一個領導人在支持特朗普關稅戰，都在譴責，只有賴清德說，特朗普的對等關稅措施目標是加強財政永續性，最終促進世界和平。他酸賴清德吃到特朗普的口水，民進黨要脫離現實到什麼地步，又拿了美國多少好處。



侯漢廷嘲諷，縱使不看綠營討厭大陸，全世界沒有一個“國家”像賴清德跪的如此徹底，還讚揚特朗普關稅是促進世界和平，民進黨和“台獨”金主怎麼不自掏腰包給受創中小企業和勞工。賴清德是否已經給了美國，台灣無法承受的“代價”，換取美國支持大罷免，才讓賴清德諂媚到這個地步。