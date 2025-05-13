對美關稅談判有消息？卓榮泰：2個確保

卓榮泰表示，台灣高科技產業有能力讓美國再度偉大。（照:“行政院”提供） 中評社台北5月13日電／台美談判對等關稅關鍵時期，“行政院長”卓榮泰接受Podcast節目表示，當台積電設廠，在與美方座談中強調要確保兩點，第ㄧ個就是要維持台灣最領先的關鍵地位，就是技術要最先，一定要保留在台灣，第二個一定要讓這些企業用台灣plus+1方式根留台灣”，不能讓台灣產業空洞化不然，把整個都移出去，所以這兩點一定要確保。



《中時新聞網》報導，卓榮泰7日接受Podcast節目“法律白話文運動”專訪，訪談內容13日播出。卓榮泰說，4月11日台美雙方進行第一次視訊會議，4月底“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮赴美展開實體磋商，會中聚焦對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制、經濟安全等。



被問到跟美國談判，台灣的優勢在哪裡？因為大家也很擔心台積電都去設廠了，那台灣到底還有什麼？



卓榮泰說，這對台積電設不設廠，跟對美國現在這個談什麼採購，都是沒有影響，台灣的優勢就是高科技的製造能力，幾乎是在先進製程上是無可取代的。



他說，“美國需不需要？美國需要，能不能自己完成？我想那個是數年以後的事情”，但是數年以後，台灣仍然要保持領先，“所以當台積電設廠，我們在跟他們座談到，要維持兩點，第ㄧ個就是要維持台灣最領先的關鍵地位，就是技術要最先，一定要保留在台灣，第二個一定要讓這些企業用台灣plus+1方式根留台灣”，不能讓台灣產業空洞化不然，把整個都移出去，所以這兩點一定要確保。



被問到對美談判有什麼還有什麼可以讓大家覺得有信心，讓人民更放心一點？卓說，因為談判有很多機密，但台灣在優先的幾個“國家”行列當中，這個是可以講的，再來台灣的高科技產業，台灣有這個能力當美國所謂要再度強強大、再度偉大的時候，“他難道不希望台灣的安全跟強大嗎？”

