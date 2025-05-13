罷謝衣鳳連署失敗　彰化兩綠委遭批沒出力

罷免藍委謝衣鳳領銜人陳世雄。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月13日電（記者 方敬為）彰化縣第三選區罷免藍委謝衣鳯的二階連署，今天下午1點截止，距離法定門檻2.7萬份連署書，差距近8千份，宣告失敗。親綠媒體人周玉蔻點名彰化綠委黃秀芳、陳秀寶，連一份罷免連署書都沒送出，引發熱議。罷免領銜人陳世雄今天對此表示，他不批評任何人，但數據攤開來，公道自在人心，支持者會自己評判。



近日陸續傳出罷藍委失利訊息，包括新竹縣徐欣瑩、苗栗縣邱鎮軍、泛藍苗栗縣“立委”陳超明罷免二階段連署均未達標，今罷免彰化縣國民黨“立委”謝衣鳯二階連署送件截止，同樣未能達標，為第四起罷藍委失利。



罷免團體“缺衣不可”13日下午召開記者會，領銜人陳世雄率罷免志工向支持者致歉，無法在罷免截止日前達到法定連署門檻，罷團截至13日下午1點，共收穫1萬9131份連署書，距離2.7萬份法定門檻，短差7869份。



周玉蔻12日在臉書發文指出，民進黨在彰化到底怎麼了？她接著點名，民進黨彰化選出的“立委”黃秀芳、陳秀寶，連一份罷免謝衣鳳的連署書都沒有送出，質疑彰化縣地方民進黨公職人員沒有傾力投入罷免行動，“這種‘立委’怎麼選縣長？”



對於外界質疑彰化綠委協助罷免連署不力，陳世雄表示，他承擔所有責任，不對任何人批評，但是若把資料拿出來，募集份數一目了然。照理說，如果一個政治人物，無論是“立委”、議員下一次要爭取連任、提名甚至是更上層樓，這時候應該是展現政治實力的好時機，那為什麼沒有把握機會呢？當然公道自在人心，相信大家自有評斷。