台灣黑熊滋擾部落　玉管處舉行救傷訓練

花蓮中正部落巡守隊員4月21日晚間遇頸圈編號YNP-BB02台灣黑熊襲擊，開槍自衛，黑熊搶救不治。（林保署花蓮分署提供） 中評社高雄5月13日電／玉山公園是台灣黑熊唯一的高密度族群棲地，尤其是東部園區目擊黑熊通報頻繁，顯示人熊衝突日益升溫。上月佩掛衛星定位頸圈的YNP－BB02黑熊於花蓮縣中正部落掠食雞隻、看門狗等，遭巡守隊開槍射殺。玉山公園管理處（玉管處）舉行黑熊救傷教育訓練等課程，深化橫向聯繫。



玉山公園幅員遼闊，海拔梯度自300公尺的拉庫拉庫溪谷延伸至3952公尺的玉山主峰，是台灣野生動植物最豐富的保護區之一。有鑒於園區黑熊通報頻繁，南部園區之黑熊族群呈上升趨勢，於南橫梅山地區舉行黑熊救傷教育訓練。由台灣野灣野生動物保育協會獸醫團隊等分享黑熊救傷流程、野放後追蹤、防熊器材使用、衝突防範等實務項目。



玉管處指出，研究團隊4年前繫放、頸圈編號YNP－BB02的台灣黑熊涉嫌長期滋擾花蓮中正部落。上月部落雞隻、看門狗遭黑熊掠食，4月21日晚間巡守隊員遇黑熊襲擊開槍自衛，黑熊經搶救仍不治。隨著黑熊族群穩定，保育工作重點將轉為“降低人熊衝突”。



野灣協會舉行黑熊救傷教育訓練及保育推廣計劃，邀林保署嘉義與屏東分署、高雄市桃源區南橫傳統領域文化自然資源自治協會、保七總隊第六大隊、屏東科技大學等潛在黑熊救傷協力夥伴參與。透過系列課程及實地操作演練，以利未來能迅速因應人熊衝突事件，健全黑熊保育網絡，實現人熊和諧共處願景。



玉管處說，除教育訓練，今年度將舉行黑熊保育系列講座，首場邀婆羅洲馬來熊保育中心創辦人、博士黃修德分享“馬來熊保育經驗交流”。接續舉行黑熊野放追蹤與社區參與、黑熊在地保育與域外保育等座談。近年於塔塔加大鐵杉、梅山遊客中心及瓦拉米步道口舉行黑熊解說活動，3年多來累計505場，服務近12萬人次，提升大眾對黑熊保育的認識與關注。