幽靈連署起訴書曝光　國民黨：押人取供！

台南地檢署8日偵結起訴綠委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及不法案，王定宇13日在臉書將起訴書內容曝光。（照:王定宇臉書） 中評社台北5月13日電／台南地檢署8日偵結起訴民進黨籍“立委”林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及不法案，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名黨工及親友獲緩起訴處分。王定宇今日在臉書曝光完整起訴書內容，莊占魁承認是接獲國民黨中央組織發展委員會組織部主任徐孟正聯繫，要求地方黨部在2月1日前送交第一階段連署書。



國民黨下午透過聲明回應，批評檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名、惡意炒作，已嚴重傷害司法公信力與台灣民主根基。



中國國民黨表示，檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名、惡意炒作，已嚴重傷害司法公信力與台灣民主根基。



南檢日前以罷免林俊憲、王定宇連署涉幽靈連署，起訴藍台南黨部副主委莊占魁等11人。百頁起訴書今曝光，幾乎所有被傳喚者皆認罪外，起訴書也載明，國民黨組發會組織部主任徐孟正於今年1⽉20⽇告知莊占魁，於2⽉1⽇要將罷免王定宇、林俊憲的資料送到“中選會”，莊便設定1⽉31⽇為黨⼯收集罷免案提議書期限，以利在黨中央要求的期限前提出，莊也清楚指示黨工“請清明兩天務必完成各1000份”、“ 現在分配下去抄還來得及”。



南檢8日偵結起訴民進黨“立委”林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及不法案，在押國民黨台南市黨部副主委莊占魁移審台南地院，地院晚間以莊占魁坦承犯行，裁定新台幣20萬元交保。



綠委王定宇今天在臉書曝光起訴書內容，根據起訴書，莊占魁今年1月接獲國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供兩罷免案各3000份罷免提議書。王定宇表示，國民黨黨中央聯繫下令的“15個圈圈（指下令給誰）”到底是誰揭曉了，但連署沒有罪、罷免沒有罪，偽造文書就是犯罪，證人、證物、被告也認罪，中國國民黨黨主席朱立倫不道歉嗎？不自清黨紀調查嗎？犯罪罪證確鑿，“國民黨還要鬼扯什麼政治迫害嗎！”

