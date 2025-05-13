特朗普狠砍藥價　游庭皓：台灣將吞4大苦果

特朗普砍藥價，游庭皓表示，台灣醫療體系恐進入惡性循環。（照片：游庭皓臉書） 中評社台北5月13日電／美國總統特朗普簽署行政命令，使美國處方藥價格降低30%至80%，特朗普將引進“最惠國”定價模式，美國支付的藥物價格，將與世界上支付價格最低的國家掛鉤，藉此降低美國處方藥成本。財經專家游庭皓13日在臉書發文表示，此政策將波及台灣這類市場規模小、藥價低的市場，“最終結果是，藥價可能上漲、健保給付縮水、可選藥品變少，整體醫療體系也會因國際藥價壓力、健保財政限制與院所利潤壓縮，進入惡性循環。”



90後財經網紅游庭皓示警，特朗普若推動“最惠國價格”政策，要求藥廠不得在美國，收取高於其他富裕國家的藥價，將迫使藥廠同步提高其他市場價格彌補損失，在這樣的壓力下，英國、法國、瑞士等長期享有低價藥品的國家將被迫讓利，進一步波及台灣這類市場規模小、藥價低的市場。



游庭皓提到，不同國家間的藥價差距極為懸殊，以抗癌藥Tecentriq為例，美國售價高達33萬美元，遠高於英國的15萬美元與瑞士的16萬美元，再看Keytruda，美國定價高達17萬美元，但瑞士僅為8萬美元，價格幾乎腰斬，他強調，“這些國家的低價機制，正是台灣健保署比價壓價的依據來源，一旦這些低價消失，台灣現行機制也將失去籌碼。”



游庭皓分析台灣現況，台灣藥品供應還存在所謂“藥價差”制度，醫療院所實際採購藥品時，常以低於健保支付價格的金額向藥商進貨，中間的差價成為院所經營的利潤來源之一，進一步影響他們選擇廠牌藥品的偏好，但當藥廠全球利潤遭壓縮，勢必回頭緊縮對低價市場的供應，導致部分藥品無藥可選，或僅剩高價新藥可談。



“最終結果是，藥價可能上漲、健保給付縮水、可選藥品變少，整體醫療體系也會因國際藥價壓力、健保財政限制與院所利潤壓縮，進入惡性循環。”游庭皓提醒，對台灣來說，不只要趕緊做健保財政改革，還要顧及醫療負荷能力，並擴大健保點值留住護理師，挑戰重重。