賴祥蔚：特朗普談統一營造美中談判氣氛

台藝大廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普12日白宮記者會談及中美關稅談判內容時，突然提及“對統一與和平非常有利”，引發討論。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚向中評社分析表示，特朗普此番言論很可能是為即將與中國領導人的通話做鋪墊，在談判桌前先拋出訊號，非常符合特朗普風格。



賴祥蔚說，但從中美快速完成經貿談判共識來看，特朗普對中國的戰略佈局從不是一味對抗，而是在對抗中尋求籌碼，在合作中謀取利益，如果連特朗普都不抗中，台灣還要繼續對抗中國大陸嗎？



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



特朗普12日在白宮簽署美國藥價行政令的記者會上，主動提及美中瑞士會談，他稱“可能在本週末”與中國領導人通話。他並稱中國同意“全面開放”，並表示“這對統一與和平很好”。



賴祥蔚對此接受中評社訪問時表示，特朗普一貫語不驚人死不休，發言風格率性奔放，常帶有個人表演性質，過去他也曾多次表示“自己很有彈性”，有時甚至會以“開玩笑”作為言論後盾。因此，若無後續再三強調“統一”議題，就不能視為美方對台政策的轉向，只要列入觀察即可。



賴祥蔚分析，特朗普這次發言，更可能是對中國談判前的鋪墊，因特朗普談判風格向來是漫天出牌，任何話題都可能拋出作為籌碼，包括對中國關稅上調至145%，所以“統一”這類的用詞，都可能是特朗普試圖營造談判氣氛、擴張對中國議價空間的一部分，等於是把統一當成誘餌，試圖引導美中對話走向他希望的方向。