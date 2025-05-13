關稅與匯率夾殺　台機械公會：面臨生存關鍵

台灣機械工業同業公會理事長、大立機械工業公司總經理莊大立。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／台灣機械公會理事長莊大立表示，美國政府近期提出對全球各國課徵對等關稅，雖說後續展開90天的緩衝期，各國與美亦開啟一連串的談判，機械產業已受到衝擊，包括訂單暫停生產或暫停出貨，交易條件重新洽談等，對以出口為導向的台灣機械產業來說，不啻為雪上加霜。



莊大立，現任精密機械研究發展中心（PMC）總經理、台灣機械工業同業公會理事長，經營的大立機械工業公司已經56年。台灣機械工業同業公會，現擁有2600家廠商會員，成員涵蓋工具機、塑膠機、包裝機、食品加工機等製造廠商。



莊大立表示，近年來包括新冠疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭等，造成國際局勢變動不安，供應鏈與市場的變化幅度尤為劇烈，徹底改變以往景氣波動的循環。此次美國對等關稅議題，更是讓出口廠商措手不及，關稅造成的不僅僅是直接成本的增加，更包括後續銷售模式與生產供應鏈的改變。



台灣的機械產業除了關稅，還須承擔匯率的雙邊夾殺。分析從4月1日起到5月12日收盤止，新台幣升值幅度達8.7%，而韓元升值3.7%，日圓升值0.9%，人民幣更僅升值0.5%。對於根留台灣並以外銷為主的台灣機械產業，因無法及時避險已造成利潤大幅縮減，企業經營挑戰一波接一波，產業營運資金槓桿受到極大影響，已無法再承受任何成本上增加，包括電價。



台灣機械公會日前發布台灣機械設備4月出口值24.22億美元、年增7.7%，已連續三個月呈現成長，顯示機械產業緩步回溫中。不過新台幣匯率大幅升值，衝擊比關稅還大，後續恐打擊台灣機械出口，公會也呼籲政府務必要適時協助調控匯率。



台灣機械產業一直深耕台灣，過往藉由產業聚落與完整的分工模式，建立起台灣機械產業的全球競爭力。但包括產業人才取得困難不利傳統產業轉型與競爭力提升、匯率較競爭對手國強勢導致外銷訂單競爭力下滑、土地與水電等各類企業經營成本不斷上升壓縮了企業獲利空間、國際供應鏈轉移下導致“國內”中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等，對以中小企業為主的機械產業來說，每個挑戰都是關乎生存之戰。