特朗普提和平統一　黃揚明：台官方顯得焦慮

黃揚明。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／美國總統特朗普談及中美關稅談判內容時提及，“這對統一與和平非常有利”，“總統府”發言人郭雅慧13日表示，美國國務院對此已澄清，表示特朗普的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣，就台灣理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題。資深媒體人黃揚明13日在政論節目認為，“賴政府”反應有點過度，凸顯高層的焦慮。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明13日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，除非特朗普本人出面說明統一跟和平的意思，否則沒有人會知道特朗普到底講的是什麼。



黃揚明認為，特朗普拋這兩個詞彙的用意究竟是什麼？可以猜測是兩岸關係或中美貿易關係上可以站在同一個戰線上，都說得過去。



黃揚明說，“賴政府”有點反應過度，因為特朗普說的詞彙並不清楚，並未明確指台海統一或兩岸統一，這番話沒有主詞，“賴政府”的舉動是此地無銀三百兩。美國這波對等談判中，外界擔心台灣利益被美國出賣，因此“外交部”、“總統府”的反應凸顯出高層的焦慮，很害怕中美達成初步共識，跟原本想像中美繼續對峙的狀態不一樣。



黃揚明表示，若中美連貿易都可以談，代表台灣百分之百壓在美國籌碼的意義就不大，且台灣該送的東西都送了，若屆時美國宣布台灣是多少關稅就是多少，談判空間還剩多少？