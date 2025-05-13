藍白聯手修正核管法　核電廠可延役20年

在藍白人數表決優勢下，“立法院”三讀通過“核子反應器設施管制法第6條條文修正草案”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）“立法院”今天下午在藍白人數表決優勢下，三讀通過“核子反應器設施管制法第6條條文修正草案”，打開核電廠運轉年限最長為40年的天花板，規定運轉執照屆滿的話，台電得向“核安會”申請，經“核安會”確認無安全顧慮，審核同意換發執照得繼續運轉，換發執照後運轉年限最長為20年。



核三廠2號機預定5月17日除役，在野中國國民黨“立法院”黨團、民眾黨團共同提案推動《核管法》修法，讓核電年限從40年延長至60年，在協商無共識，經過一下午的朝野“立委”輪流發言後，“立法院”最終上演表決大戰，最終藍白以60票贊成，綠51票反對，三讀通過《核管法》修法。



投票過程中出現插曲，綠委林楚茵在表決時，二度投錯票“贊成”藍白《核管法》修法草案，事後向“立法院長”韓國瑜發聲明，“剛才表決與民進黨黨團意見一致，列入公報紀錄”。



三讀條文明定，核電廠運轉執照有效期間最長為40年，運轉執照有效期間屆滿，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認無安全顧慮並審核同意換發執照後，得繼續運轉；換發的運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為20年。



提案人、國民黨籍“立法院”教育及文化委員會召委葛如鈞對此說明表示，為了讓政府有彈性調節能源的手段，讓民眾及企業享有平價且穩定的電力，核電非完美，但對台灣有其必要，也是國際趨勢。



葛如鈞強調，修法通過以後，對於已經停機的，比如核三廠1號機、即將停機的2號機，賦予行政機關有確認需再運轉的必要後，經營者也就是台電，能向主管機關也就是“核安會”，申請換發照的空間，而且明定需在主管機關確認無安全顧慮且同意換照的情況之下，才能運轉，等於不只要過三關，還要關關過，以安全第一為考量。