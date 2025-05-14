李其澤：特朗普談統一可能是要中方讓利誘餌

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台中5月14日電（記者 方敬為）中美關稅談判達成初步共識，美國總統特朗普12日稱，中國開放“這對統一（Unification）與和平非常有利”。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，特朗普這句話可能是暗示台灣成為中美談判的籌碼，但更可能是誘餌，意在促使中方對美讓利。



李其澤說，從戰略角度來說，美國不太可能為了貿易而削弱自己在西太平洋區域的影響力，換言之，美國不會輕易放手操作台灣牌，也不可能貿然放棄對台灣在戰略方面的利用與掌握，所以特朗普的說法，背後事實上有多重考量，且按其反覆不定的性格，很難讓人全然相信。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



針對特朗普拋出統一與和平，李其澤認為，相關說法某方面確實有將台灣當成中美貿易談判籌碼的意味，但是並不表示特朗普的話可以百分百相信，因為特朗普善變且反覆無常，在他看來，與其說是籌碼，不如來說更像是一個“誘餌”。特朗普希望以台灣問題作為誘餌，要讓中國在貿易上做更大的讓步。



李其澤指出，尤其是在稀土管制的部分，美國在科技與軍事國防的發展方面，仰賴稀土原料，而中國大陸掌握全球大部分的稀土資源，並且管制出口美國，對美國的高科技以及軍工業產生了負面影響。所以，特朗普拋出台灣問題，透過“統一與和平”的暗示，作為一個誘餌，促使美中之間能有進一步談判。但他研判，中國也不會輕易放開此一殺手鐧，對特朗普的言行，仍會謹慎待之。



他說，台灣問題是否成為接下來中美談判的籌碼，有待商榷。因為從美國的總體戰略來講，美國不可能為了貿易問題，把自己在亞太的霸權地位作為交換，美國退出了台灣就等於退出了西太平洋的勢力範圍，美國要主導西太平洋的霸權地位，就要包括南海、台海、東海方面，因此，台灣在地理位置上是美國重要的戰略區位，所以美國在邏輯上而言，不會輕易讓出去。

