令狐榮達：賴與其紀念歐戰　抗戰更有意義

台資深外交官、前“外交部政務次長”令狐榮達接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）賴清德日前成為首次主持紀念歐戰80周年勝利的台灣領導人，但美國在台協會（AIT）卻未派代表出席。台資深外交官、前“外交部政務次長”令狐榮達向中評社表示，照理說外國駐台協會或代表處若受邀都會派員來，不知其中何意？另外“中華民國”曾做為太平洋的同盟國，因此與其紀念歐戰，不如紀念抗日戰勝80周年才更有意義。



令狐榮達表示，賴清德8日主持紀念歐戰活動，AIT台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）沒來，連副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、甚至組長代表都沒來，不知其中何意，通常“駐在國”的領導人邀約參加活動，是很是重要的，無論如何都盡量參與，美方是否有其他考量？或許賴清德認為歐戰勝利重要，可是美國認為不是很重要？他不了解內情，就看AIT是否有說明。



令狐榮達，出生於新竹，祖籍貴州，淡江大學美國研究所碩士、朝陽科技大學名譽博士、英國牛津大學進修，無黨籍。曾任中國國民黨籍台中市長盧秀燕任內的副市長、“外交部政務次長”、駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國“大使”、駐洛杉磯辦事處長、“外交部北美司長”、多家大學兼任教授、副教授、對外關係協會副會長等，現為對外關係協會常務理事。



令狐榮達表示，歐戰與中國抗日戰爭、太平洋戰爭，互相有關聯，當時第二次世界大戰是同盟國對上軸心國，“中華民國”在亞洲，因此在歐戰並無出力，當然歐戰勝利也是好事，只是“中華民國”主要是在太平洋戰場，歐戰雖對歐美來說是優先的，但對“中華民國”更有意義的應是抗日作戰勝利、台灣光復80周年，若政府連歐戰都紀念，那更該紀念並舉辦抗日戰勝相關活動才對。



賴清德此舉看起來是有意與歐洲諸國示友好，如何看台灣面臨的外交困境？令狐榮達說，他過去一直從事外交工作，外交人員都是希望擦亮“中華民國”招牌，但現在太艱困了，有中美等國際因素，令人擔心“中華民國”在國際、甚至在台灣是否都面臨消逝？台灣當然是家鄉，國際上看得到台積電，但有沒有看到“中華民國”4字？當然提高“台灣”2字能見度也是好事，可是最重要是“國名”“中華民國”。

