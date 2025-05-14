特朗普拋統一和平說　令狐榮達：有脈絡可循

台資深外交官、前“外交部政務次長”令狐榮達接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）中美關稅戰停火90天，美國總統特朗普稱“中國同意全面開放，對兩國都是好事，對統一與和平也非常有利”。台資深外交官、前“外交部政務次長”令狐榮達接受中評社專訪分析，特朗普此言是有脈絡可循，特朗普曾說“為何要謹守一中政策？除非跟中國有個交易”、“若中國‘侵台’，我會威脅加徵中國150到200%關稅”，這些話都值得參考。



特朗普12日在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，他認為對中國、美國都是極好的，這對統一與和平非常有利。美國國務院則澄清，美國對台政策不變，特朗普的發言明顯是針對美中貿易關係。



令狐榮達指出，特朗普的真正想法為何？尚不知道，當然中美談判內容真相為何，也不會統統清清楚楚對外講明，特朗普現在說對統一與和平也非常有利，是否針對台灣？現在沒說，將來也可能會說，因中美雙邊關係牽涉很廣。當然在中美高層談判時，美方通常會有準備簡報，但可能也只告訴一些，不代表對外要一五一十全說出來。



令狐榮達，出生於新竹，祖籍貴州，淡江大學美國研究所碩士、朝陽科技大學名譽博士、英國牛津大學進修，無黨籍。曾任中國國民黨籍台中市長盧秀燕任內的副市長、“外交部政務次長”、駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國“大使”、駐洛杉磯辦事處長、“外交部北美司長”、多家大學兼任教授、副教授、對外關係協會副會長等，現為對外關係協會常務理事。



“特朗普的話有跡可循。”令狐榮達說，回過頭去看特朗普第一任與蔡英文通話後，有媒體問特朗普此舉是否違背一中原則及政策？特朗普回應他知道什麼是一中政策，但問題是為何要謹守一中政策？“除非可跟中國有個交易”；另外去年10月，媒體問特朗普若中國大陸要“侵台”，美國會怎做？特朗普回應“我會威脅中國加徵150到200%關稅，要中國不要輕舉妄動。”這些話都是重要參考脈絡。

