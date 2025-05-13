福建沙縣小吃進駐台灣　打造台式新味道

台灣沙縣小吃旗艦店今日舉行開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月13日電（記者 盧誠輝）福建知名平價美食“沙縣小吃”正式進駐台灣，全台包括台北、新北、桃園、台中等地共9家店今天同步開幕，位在桃園市蘆竹區南崁路上的台灣沙縣小吃旗艦店更舉行盛大開幕典禮。沙縣小吃台灣總代理創鑫生機集團董事長郭煜杰希望打造台式沙縣新味道，為台灣餐飲市場注入全新活力。



台灣沙縣小吃旗艦店今日舉行開幕典禮，中國國民黨籍前“立委”李維德、民進黨籍前“立委”余天、台灣民眾黨籍前“立委”蔡壁如、“法務部政務次長”黃世杰、華訊集團總裁陳建寰、海貿會主任譚書富、中國機電商會主任甘軍等人都到場出席。



創鑫生機集團董事長郭煜杰表示，隨著台灣消費者對健康餐點的重視提升，集團看好沙縣小吃的潛力。它不僅擁有豐富的品項與健康的烹調方式，更能喚起人們心中“家的味道”，這正是集團拓展市場的最大競爭優勢。



郭煜杰指出，沙縣小吃與台灣的緊密連結已經歷了多年的發展與深化。2023年11月，沙縣小吃攜手台灣創鑫生機在台北西門町舉辦了“閩台小吃交流嘉年華”，活動期間，沙縣小吃推出了數十款經典美食，共發放了6.5萬份免費小吃，吸引了超過4萬名民眾參與，活動的火爆反映了沙縣小吃在台灣市場的高度人氣與潛力。這次活動不僅再次點燃了兩岸民眾對沙縣小吃的熱情，也進一步加深了台灣消費者對沙縣庶民美食的了解和喜愛，為品牌進入台灣市場奠定了堅實的基礎。



郭煜杰提到，自去年11月在“閩台小吃交流嘉年華”中簽下沙縣小吃台灣代理權以來，創鑫生機積極推進品牌在台灣的布局，攜手兩岸力量推動飲食文化的深度融合。目前除桃園旗艦直營店外，已完成台北、新北、台中等地多家會員店的升級改造，預計在今年底前，全台門市將突破15家，涵蓋北中南主要城市，展現深耕台灣市場的決心與行動力。



郭煜杰強調，台灣沙縣餐飲作為此次合作的重要夥伴，憑藉其豐富的兩岸合作經驗與資源整合能力，為活動提供全方位的策劃與執行支持，進一步強化沙縣小吃在地化的策略定位。透過雙方的緊密協作，為未來兩岸在餐飲與文化層面的交流開拓出更多可能。