中評現場：福建沙縣小吃魅力讓藍綠白都折服

沙縣小吃台灣旗艦店13日舉行開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月14日電（記者 盧誠輝）福建知名平價美食“沙縣小吃”正式進駐台灣，全台包括台北、新北、桃園、台中等地共9家店13日同步開幕。位在桃園市蘆竹區南崁路上的沙縣小吃台灣旗艦店更舉行盛大開幕典禮，包括藍綠白前“立法委員”都齊聚一堂，這次三黨不再吵架，而是折服於沙縣小吃的魅力。



沙縣小吃台灣旗艦店13日舉行開幕典禮，中國國民黨籍前“立委”李維德、民進黨籍前“立委”余天、台灣民眾黨籍前“立委”蔡壁如、“法務部政務次長”黃世杰、華訊集團總裁陳建寰、海貿會主任譚書富、中國機電商會主任甘軍等人都到場出席。



前藍委李德維表示，創鑫生機集團能把沙縣小吃引進台灣非常有意義，對兩岸融合發展有相當重大的貢獻，畢竟大陸和台灣的小吃有很多共同點，所以這次沙縣小吃進駐台灣融合了兩岸美食與文化的元素，他相當樂見兩岸文化的傳承與融合，能在美食中聚集與體現。



前綠委余天指出，斥資超過新台幣千萬元打造的台灣沙縣小吃旗艦店裝潢相當豪華，饕客到店內可以吃到沙縣小吃，不但有冷氣吹，價格還跟夜市小吃一樣平價，難怪沙縣小吃目前在全球能擁有近10萬家的分店。



前白委蔡壁如說，台灣最有名的是夜市小吃，福建最有名的則是沙縣小吃，這次創鑫生機集團把兩岸最有名的小吃都集結在一起，讓饕客相當有口福。



創鑫生機集團表示，沙縣小吃台灣旗艦店秉持“健康、美味、快捷”的核心理念，結合台灣消費者對健康飲食的期待，精選當地新鮮食材，並與本地小農攜手合作，確保每日供應的食材新鮮、安全且品質穩定。