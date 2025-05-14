中評關注：美拋統一風向　台事先或未掌握

賴清德在520就職滿一週年前夕，接受日媒專訪。（照片：府方提供） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）中美關稅談判很快達成共識下調，隔天美國總統特朗普突然提及兩岸“統一與和平”，其中轉折有很大想像空間。賴清德上任首度接受日媒專訪，再度傳達對美國領導世界有信心，“賴政府”可能事前並未掌握美方態度。面對中美關稅談判可能暗藏台灣密碼，民進黨政府仍要持續信賴美國嗎？



美中貿易大戰近日成功破冰，共同發布聯合聲明，美中14日起暫緩報復性關稅90天，各自調降115%關稅。這個破冰來得很快，隔天特朗普給出答案，他在白宮記者會突然拋出，“他們已同意全面開放中國，我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，這對統一與和平非常有利。”



當然以特朗普的個人特性與決策風格，要說這樣沒有前言後語的談話就是支持兩岸統一，有點太快下結論。特朗普的個性總是喜歡拋出某些議題測風向，再看看後續效應，調整之後政策與說法，對中國關稅談判就是一個觀察指標。



但面對特朗普這樣決策的領導人，賴清德政府會不會信錯人？



就在特朗普統一與和平說法之前，賴清德接受日本媒體《日本經濟新聞》專訪，其中一段提到“美國對全球的重要角色沒有改變，只是美國幾十年來在承擔世界責任的時候，也有出現一些問題，美國現在必須要調整，深信美國很快就可以調整、很快就可以恢復領導世界的角色。”賴對美國表達信心，也在中美之間，表態選擇了美國。



之前台積電擴大對美投資方案，在野黨質疑這是要掏空台灣，但遭到民進黨批評在野黨操縱“疑美論”，但後續美方宣布對台灣課徵32%高關稅，可見台積電擴大對美投資，似乎沒有在美國高關稅議題上產生效應。



雖然目前美對台課徵32%高關稅暫緩90天，目前是課徵10%，未來台美談判如果無法降低關稅，仍維持32%的話，那美國對台灣課徵的關稅，會比中國大陸目前30%還高，民進黨還能嘲笑跟著中國大陸走就是課徵關稅145%嗎？綠營在中美關稅談判共同聲明後，相當低調，可能訝異於談判快速進展，或也在擔心其中另有隱情。



賴清德透過日媒表態，希望深化台日合作關係。但觀察日本首相石破茂最近對美關稅談判態度轉強硬，尤其中美談判又達成未來90天下調關稅，日本看到這個趨勢，勢必會對美方態度更強硬。如果“賴政府”要深化台日合作關係，是否也應學習日本，對美關稅談判態度強硬起來。