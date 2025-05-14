沙縣小吃老四樣　征服台灣饕客味蕾

沙縣小吃台灣旗艦店推出“老四樣”菜色。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月14日電（記者 盧誠輝）福建知名平價美食“沙縣小吃”正式進駐台灣，全台包括台北、新北、桃園、台中等地共9家店13日同步開幕，位在桃園市蘆竹區南崁路上的沙縣小吃台灣旗艦店更舉行盛大開幕典禮，特別推出正宗沙縣店鋪中常見的扁肉、拌麵、燉罐、蒸餃等“老四樣”菜色，征服台灣饕客的味蕾。



沙縣小吃起源於福建省三明市的沙縣，創於秦漢、盛於明清，至今有記載的沙縣小吃已達240多種，是具有沙縣當地特色的一系列小吃總稱，屬於閩菜，現為中式小吃的一個重要分支並成為大陸廉價小吃的代表。



沙縣小吃以福州菜為主，兼有閩南一帶的特點，還融合汀州客家風格，具有濃郁的當地特色。其中包括扁肉、魚丸、糍粑、金包銀、將軍米粿、芋餃、炸米凍、燈盞糕、燙嘴豆腐仔等都是相當具有當地特色的菜品。



正宗沙縣店鋪中常做的“老四樣”是扁肉、拌麵、燉罐、蒸餃，但大多數標稱“沙縣小吃”的店鋪多會在各地引入本地化菜色，例如與沙縣並無關係但北方喜好的蓋澆飯，或是廣東的炒河粉。



沙縣小吃台灣旗艦店的菜單相當評價，每道菜色從從新台幣30元到450元不等，最經典的“老四樣”中的扁肉只賣60元、拌麵45元、燉罐119元、蒸餃100元，“老四樣”一次點足也才只要324元，而店內最貴的粥品也只要450元。

