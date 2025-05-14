劉必榮：特朗普交易思維難說不會出賣台灣

台灣東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）中美關稅戰休兵90天，雙方同意互降關稅，美國總統特朗普並稱中國開放“對統一與和平也非常有利”。台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，從傳統政治談判角度而言，中美還未到重要談判的議題需要立刻把台灣放在刀口上，可以說美國總統特朗普在測試，但特朗普的交易思維要說完全不會出賣台灣，恐怕也很難，台灣得非常小心。



特朗普在美中瑞士經貿談判後，12日在白宮記者會上表達，中國同意全面開放，對兩國都是好事，對統一與和平也非常有利。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問表示，中美關稅談判的共同之處都是雙方事前都把姿態拉非常高，但又主張談判之門敞開。不同的地方是特朗普展現相當高的彈性，4月2日直接給世界各國一個震撼，立刻吸引不少國家到美國協商，有來談就會有一定結果，而中美在瑞士的談判結果也出乎大家意料之外，特朗普本來表達降低對中國關稅到80%，但最終是對中國30%關稅，這也充分展現出特朗普的彈性。



劉必榮說，中國則是強調“戰略定力”，畢竟中國是世界第二大經濟體，比起其他國家有比較多的籌碼撐下去，因此保持相當程度的強硬姿態，不管美國怎麼做都奉陪到底，但也保持談判的大門。各國對美關稅談判中，一種是馬上屈服，像是越南，一種是能給的條件就給，不能給就堅守，如英國、日本，一種則是像中國這麼強硬，這從經濟量體上就能看出端倪。



特朗普在中美關稅談判後喊出對統一與和平也非常有利，有何目的？



劉必榮指出，從傳統的政治談判邏輯來看，應該不至於現階段就把台灣當成交易籌碼，畢竟現在中美還沒有什麼極度重大的議題，必須要把台灣放在刀口上，因為談到台灣代表中美談判已經進入深水區，現在則還沒有這樣的跡象。不過，若以特朗普的邏輯來講，大家認為是政治禁忌的東西，可能都不是禁忌。