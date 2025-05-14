郭煜杰以小吃為媒、文化為橋　開啟兩岸交流

沙縣小吃台灣總代理創鑫生機集團董事長郭煜杰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月14日電（記者 盧誠輝）福建知名平價美食“沙縣小吃”正式進駐台灣，全台包括台北、新北、桃園、台中等地共9家店13日同步開幕，位在桃園市蘆竹區南崁路上的沙縣小吃台灣旗艦店更舉行盛大開幕典禮。沙縣小吃台灣總代理創鑫生機集團董事長郭煜杰受訪時強調，希望以小吃為媒、文化為橋，從味蕾開啟兩岸交流。



沙縣小吃原本採“連而不鎖”和“家庭作坊”的經營模式，都由沙縣當地人經營，1999年光在沙縣小吃發源地的福建省內就有逾3千家經營沙縣小吃的餐館。到了2007年，大陸各地由沙縣人開辦的沙縣小吃餐館超過1萬3千家。2008年，沙縣政府主導設立沙縣小吃集團，力圖整合沙縣小吃，打造成為大陸連鎖快餐第一品牌。2017年沙縣小吃北京旗艦店正式營業，並採取標準化的營業模式。



在海外市場部分，沙縣商務局已把“沙縣小吃”推廣到全球60多個國家，並在15國註冊商標，且放棄過去必須由沙縣人經營的模式，完全以另一套模式經營。創鑫生機集團則是在2024年底取得沙縣小吃的台灣代理權，13日在台灣同時開幕9家分店，未來預計在今年底前要在全台擴展到15家分店。因沙縣小吃海外分店會尊重當地原創食材，且在全球分店共享，因此未來台灣美食也有機會藉由沙縣小吃在全球的分店推廣到全世界去。



郭煜杰表示，此次沙縣小吃進軍台灣不僅是一場品牌拓展的行動，更是一段深具意義的文化交流。透過這些地道的沙縣小吃，兩岸民眾得以在餐桌上重新認識彼此，品味彼此的日常與情懷。從一道拌麵、一口扁肉到一道道經典小吃，沙縣小吃不僅帶來美味，還成為了情感的橋樑，讓每一個味蕾的碰撞都承載著更深的文化意涵。



郭煜杰認為，沙縣小吃台灣旗艦店不僅標誌著兩岸文化和情感交流的又一個新起點，更是沙縣品牌全球擴展的宏大願景開始。一碗簡單的小吃，也能成為兩岸情感交流最溫暖的橋樑。

