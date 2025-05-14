美國變了?謝寒冰：AIT很快會要賴清德踩剎車

謝寒冰(左)與主持人朱凱翔。（截自“誰來早餐”YouTube直播畫面) 中評社台北5月14日電／針對美國總統特朗普談及中美關稅談判內容時提及“這對統一與和平非常有利”，“總統府”13日澄清表示，特朗普的發言是說明美中貿易關係，無涉台灣。媒體人謝寒冰則指出，大陆對美談判的習慣，會要求先承認大陸對台的態度才有得談，所以應已有共識，接下來AIT很快就會出手叫賴清德踩剎車。



根據《中時新聞網》報導，針對府方澄清，PTT鄉民酸“你竊聽嗎”、“你在現場喔？”媒體人謝寒冰13日在《誰來早餐》受訪，主持人朱凱翔問：這一波台灣有上談判桌嗎？或說，有沒有“上菜單”？



謝寒冰表示，必須講，到目前為止，不認為我們有跟美方“談判”，但認為我們有去“聽訓”。主持人追問，聯合公報、聯合聲明，台灣有沒有被放在菜單？謝寒冰說：一定有！朱凱翔再問，會不會這只是一個準備程序，真正上菜單、大快朵頤的時間，會落在習特會上？



謝寒冰強調，要知道老共的習慣，他們在跟美國作任何的談判之前，他都要把台灣的問題先講一遍。朱凱翔：當前提？它不是籌碼，是前提。



謝寒冰回應，是前提，就是你必須要承認我中國大陸對台灣的這個態度，才有後面的談，如果沒有這個東西的話，後面都不用談！大陸的基調就是這樣，所以雙方既然同意在瑞士日內瓦會面，表示對台灣，他會取得一個共識，接下來恐怕AIT很快就會出手，叫賴清德踩剎車！



主持人說，所以已經一直給賴清德很多暗示了？包括美國媒體講說：特朗普政府要好好管管賴清德了！至於歐戰紀念活動，擺明就是衝著俄中來的，賴衝著中國大陸，然後把俄羅斯包裹進去。但顯然美國對這樣的訴求是不買單的？



謝寒冰直呼“當然不買單啊，你在那邊攪什麼局啊？”，賴清德可能真的以為...因為他一直在強調，台灣是棋手、不是棋子！可是特朗普最不喜歡人家在他面前講他是棋手，因為對他來講，你連棋子都不是，你只是棋盤！