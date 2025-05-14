兩“邦交國”出席中拉論壇　台稱事前有掌握

對於兩“邦交國”代表出席中拉論壇，引起“邦交”拉緊報疑慮，台官方表示，事前有掌握。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）中國—拉美和加勒比國家共同體（CELAC）論壇第四屆部長級會議13日在北京舉行。《路透社》報導，台灣在拉美的兩個“邦交國”海地與聖露西亞也出席此次會議，引發邦交拉警報的討論。台“外交部”昨晚深夜透過新聞稿表示，事前有掌握，“邦交國”政府也透過我使館告知，其中，海地外長表示是以CELAC成員國身分出席，聖露西亞強調出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。



台官方指出，“拉美及加海國家共同體”是區域多邊組織，與歐盟、非洲聯盟、印度及中國等國家定期舉辦會議，中國-拉共體論壇是該組織多邊例行性會議之一。



台“外交部”表示，台灣與海地及聖露西亞多年來在良好的合作基礎上，持續深化互惠互利的夥伴關係，政府在各該國推動多項裨益民生的合作計劃，雙方關係友好穩固，露國及海地政府高層也多次表達對台灣邦誼的重視。



“中國－拉美和加勒比國家共同體論壇”（中拉論壇）第4屆部長級會議昨天在北京登場。《路透社》報導，海地“外交部長”蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）與聖露西亞外交官員蘭西柯（Peter Lansiquot）出席。