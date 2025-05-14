30藍委進罷免投票　陳玉珍很擔心三狀況發生

藍委陳玉珍。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／全台大罷免最新進度，目前已有30位中國國民黨籍“立委”罷免案送交二階連署書給縣市選委會查對中，僅剩基隆藍委林沛祥罷免案尚未送件，5月23日為截止日。國民黨籍“立委”陳玉珍13日受訪指出，鼓勵人民踴躍出來投票，尤其是不想看到3種情形，包含“4＋1假”被收回、警消及海巡人員的每月退休所得替代率最高80%被修回。



媒體報導，針對大罷免現況，陳玉珍在“立法院”受訪時分析，大概7、8月就會開始進行罷免投票，鼓勵人民踴躍出來投票，尤其是不想看到以下3種情形，第一，以前民進黨團總召柯建銘講大罷免大成功時，大家都覺得是瘋子，沒想到後來演變成民進黨都朝這方向前進，他最近也說等到大罷免成功後，“4＋1假”就等“國會”席次改變後再來處理，代表就會把從前他們不支持的案子翻回來。



第二，拚死拚活過的警察人員人事條例部分條文，警消及海巡人員的每月退休所得替代率最高80%，如果民進黨又重新取得多數的話，一定會被修回來。



陳玉珍指出，第三，大罷免成功後，被認為是比較偏藍的媒體從此就沒有什麼新聞自由，言論自由被大幅限縮。



陳玉珍批評，民進黨就是要掌握一切，“不敢想像改天會不會變成血液流的不是綠色血的話，可能也會被驅逐出境”。