印巴空戰後F-16危險？呂禮詩示警台軍方

呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／印巴衝突中，巴基斯坦空軍使用殲－10C戰機，擊落5架印度戰機，其中包括3架法國製造的飆風戰機。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩13日在政論節目就提醒，台“國防部”應將重心放在體系化建構與戰場資訊鏈的強化，而非單純強調F-16戰機的纏鬥能力。他表示，“如果還在強調F-16的纏鬥性能，那麼未來的結果就可能如同飆風的下場”。



根據《中時新聞網》報導，呂禮詩13日在政論節目《全球大爆卦》中表示，雖然中國大陸自製的殲-10C戰機在纏鬥性能與整體作戰能力上略遜於法國的“飆風”（Rafale）戰機，但當進入體系化作戰後，情勢將完全不同。



呂禮詩指出，現代空戰早已不是單打獨鬥，而是依賴完整的資料鏈與聯合作戰體系。他以美軍為例表示，早在1990年代就開始發展“聯合接戰能力”，如今各國空軍也紛紛強化預警機的建設，目的就是打造資訊中繼與戰場感知的核心節點。



預警機可以提供目標資訊，導引飛彈命中目標，飛彈在最後幾秒開啟尋標器，讓被攻擊方幾乎無法反應。呂禮詩進一步指出，中國大陸所研發的“霹靂-15”空對空飛彈採用相位陣列雷達尋標技術，顯示戰場資訊整合已成決勝關鍵。



對於台灣空軍建軍方向，呂禮詩提醒，“國防部”應將重心放在體系化建構與戰場資訊鏈的強化，而非單純強調F-16戰機的纏鬥能力。如果還在強調F-16的纏鬥性能，那麼未來的結果就可能如同飆風的下場。



呂禮詩強調，未來戰爭型態已從機體對機體的性能競爭，轉變為體系對體系的較量，台灣必須正視這一轉變，及早因應。