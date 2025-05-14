台南藍黨工遭起訴　謝龍介：檢調想往上發展

藍委謝龍介。（中評社 資料照) 中評社台北5月14日電／台南地檢署偵辦罷免民進黨“立委”林俊憲、王定宇涉及偽造文書案，8日起訴中國國民黨籍台南市黨部副主委莊占魁等11人。綠委王定宇13日公開起訴書，爆料國民黨中央黨部組發會組織部主任徐孟正就是該案背後的指使者。國民黨台南市黨部主委、“立委”謝龍介指出，檢調偵辦國民黨各縣市黨部就是想“往上發展”，黨中央已做好準備。



台南地檢署偵辦罷免民進黨“立委”林俊憲、王定宇涉及偽造文書案，8日起訴中國國民黨籍台南市黨部副主委莊占魁等11人。另有37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴。



國民黨13日對此發出嚴正聲明，痛批檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名、惡意炒作。“小案大辦”的荒謬行動，形同將國家機器淪為政治清算的打手，令人痛心，已嚴重傷害司法公信力與台灣民主根基。



據100多頁起訴書內容顯示，莊占魁今年1月接獲國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供綠委林俊憲、王定宇兩罷免案各3000千份罷免提議書，2月1日送交黨中央。王定宇13日指徐就是偽造名冊指使者，國民黨主席朱立倫不道歉嗎？南檢則說，徐打電話指示莊連署罷免林、王，至於是否涉及指示抄黨員名冊以達到提議人門檻，仍另案偵查中，無法進一步說明。



謝龍介質疑，王定宇不應對公眾揭露被告全名、身分證、地址等個資，呼籲南檢依法偵辦。罷藍團體也有死亡連署，卻不見檢調發動偵辦，僅“蜻蜓點水”。他呼籲南檢別再坐實“綠能，你不能；辦藍，不辦綠”。最新民調顯示，48%民眾認為辦藍不辦綠，51.1%民眾認為賴清德濫用司法對付政敵，嚴重威脅台灣民主。



謝龍介說道，過去高雄罷免韓國瑜錯假連署案被檢方直接簽結，如今此案卻以偽造文書起訴。請南檢舉證為何過去不足生損害，如今卻足生損害？檢調偵辦國民黨各縣市黨部就是想要往上發展，黨中央已做好各種準備。



國民黨台南市議員蔡育輝表示，要慎防“中選會”最後出賤招，以藍營罷免案一階多涉及偽造文書判無效，二階也判無效，到時候只能仰賴訴訟，但藍營氣勢已受打擊。