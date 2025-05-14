“政院”秘書長喊盼美國再次偉大　網批賣台

龔明鑫。（中評社 資料照) 中評社台北5月14日電／“行政院”祕書長龔明鑫11日出席駐美代表處舉辦的“選擇美國投資高峰會”台灣代表團歡迎酒會，龔明鑫呼籲美參議院盡快通過“台美避免雙重課稅協定”（ADTA），強調台美可於先進半導體、AI及量子計算等領域共同研發或進行相關合作，促成美國再次偉大。網友傻眼直呼賣台。



龔明鑫11日出席駐美代表處舉辦的“選擇美國（SelectUSA）投資高峰會”台灣代表團歡迎酒會。龔明鑫表示，這是自己第二次擔任團長出席Select USA活動。他指出，台灣已經成為美國第七大貿易夥伴，台美雙邊貿易高達 1579 億美元、相較於前一年成長34%，不僅台灣對美出口成長，美國產品出口到台灣也有兩位數的成長，代表台美關係更為緊密。



龔明鑫說，值此企業紛赴美考察投資環境之際，龔明鑫呼籲美參議院盡快通過“台美避免雙重課稅協定”（ADTA），以創造更有利企業投資的環境，並呼籲台美可於先進半導體、人工智慧及量子計算等領域共同研發或進行相關合作，台美雙方合作可使美國再次偉大。



對此，臉書粉專“政客爽”13日發文表示，“作為美國第51州，台灣促成美國再次偉大也是合情合理的，無論特朗普怎麼說我們，畢竟是親爹，不但吞下去，也要跪著舔”，而怎麼好好舔也是一門藝術，例如親美國家尚未有任何一個國家在面對關稅問題，講出“希望促成美國再次偉大”這種話，“對了問一下，這次到美國去，這群人知道‘中華民國’是什麼嗎？”



不少網友也留言批評龔明鑫的言論，“看到誰是叛國賊，誰在出賣台灣，誰在淘空台灣”、“厲害了，賣台還覺得光榮”、“促成他國再次偉大，然後犧牲本國利益，可以解釋為賣台嗎？”、“說句笑話，台美關係史上最好”、“把人民當凱子去充你們的面子？”、“是美國人嗎？還是也領了AIT的經費？”