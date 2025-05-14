官方拖換領銜人？謝寒冰研判打算沒收罷免

左起“地動刪瑤”召集人賴苡任、成員邱浩瀚12日送函文到“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的原領銜人張克晉退出，召集人賴苡任啟動替換領銜人鮭魚回郵計劃，並提出程序問題，質疑“中選會”行政怠惰、抗拒依法行政。媒體人謝寒冰13日在廣播節目表示，“中選會”有責任給出相關格式規範，這個過程可以突顯民進黨的違法亂紀、“中選會”失職失能，至少對擋住大罷免中國國民黨籍“立委”有加分。



罷免民進黨“立委”吳思瑤團體“地動刪瑤”領銜人張克晉，日前突發聲明退出領銜人身分，罷團召集人賴苡任6日啟動替換領銜人“鮭魚回郵”計劃，他10日以3個法律程序問題、4個“我的疑惑”再次詢問“中選會”“替換領銜人”程序，要求公布作業辦法，否則即為行政怠惰、抗拒依法行政。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰13日接受廣播節目《誰來早餐》訪問，主持人朱凱翔說，覺得賴苡任這一波真的雄起！有沒有道理？有道理！沒有發生過（換領銜人），到底要怎麼幹？



謝寒冰指出，你現在如果按照你自己的理解去做，到時候“中選會”隨便都可以告訴你：你這個不符合規範、那個不符合定義？就沒了！所以本來“中選會”就有責任要給出相關的規範，包括格式、整個辦法，全部都要拿出來。



朱凱翔質疑，“中選會”現在故意在拖？好像看到新聞說，“中選會”到本周十幾號才會開會決定要怎麼做，他就是想盡辦法給你拖到最後一天，他要壓縮你6月的那個期限。因為原本他們是說，到520就要收件到第二階段達標，可能就要開始造冊？但是他現在二階段也沒辦法直接把你卡掉，即便最後沒收你的罷免，至少演還是要演讓程序繼續走？他就是要讓你增加很多不確定感，現在二階收下去有用沒用？達標收很多，就說你一階失效！



朱凱翔表示，如果二階收得二二六六，他就跟你說，（一階）可以啊！但你沒辦法達標。這就是在玩政治！



謝寒冰說，這當然是非常困難的，但希望藉由這個過程，去突顯整個民進黨的違法亂紀，然後“中選會”根本完全失職失能，在那邊配合民進黨在惡搞。就算不能扭轉士林北投罷吳思瑤的形勢，至少對擋住藍委的大罷免，是有加分的。