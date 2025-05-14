藍擬修法為軍人加薪　顧立雄：逾越行政權

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）台軍方加薪協商破局，但中國國民黨籍“立委”徐巧芯透露說5月底前會三讀通過，至於增加新台幣290億元是否衝擊現有“國防”預算規劃？台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，這涉及行政、立法的界線，如果所有立法都能規劃誰加薪多少，那就是很明白立法權逾越了行政權。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度“中央政府”總預算決議，“國防部”主管預算凍結案等54案。



徐巧芯在本會期初提出“國軍加薪”系列修法，包括志願役加給提升至3萬、提高地域加給、新增超時加給，同時1年期義務役薪資比照現行最低薪資2萬8千590元，以此計算，二等兵起薪最高可達6萬8350元。國民黨團8日召集協商，但因無法達成共識，將送交“立法院長”韓國瑜協商。



顧立雄說，從財政紀律觀點來看，任何大幅預算增加支出都要與行政部門協商，必須要找到財源。相關立法條文要明定幫誰加薪，這是立法逾越行政權。如果所有立法都能規劃誰加薪多少，那就是明白逾越了行政權。行政、立法權要有分際，這是立法權逾越行政權。



業務費遭到凍結，會不會影響上半年軍事支出？顧立雄說，呼籲除了潛艦後續艦因為海測還沒有送出預算以外，其他相關解凍案都送出，希望“國防”預算獲得民眾與朝野支持通過，讓“國防”透過預算執行更堅強。



台灣在去年底開始接收美製的M1A2T戰車，然而相關搭配的裝訓部及坑子口訓場仍未完工。顧立雄對此說，會陸續按照節點接裝，預期6月會進行實彈射擊。