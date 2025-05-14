4藍委二階沒達標　羅旺哲：國民黨沒樂觀本錢

針對4名藍委二階連署沒達標，媒體人羅旺哲在臉書發文表示看法。（照:羅旺哲臉書) 中評社台北5月14日電／大罷免二階連署到了收尾階段，目前為止，中國國民黨籍“立委”徐欣瑩、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳳等4人罷免案二階連署並未達標。而對於這個結果，資深媒體人羅旺哲指出，綠營的罷免看似出包，但藍營並沒有樂觀的本錢。



羅旺哲13日在臉書發文表示，目前都會區的藍委接連通過二階段，但徐欣瑩、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳳的二階連署則沒有成功，之所以會有這種情況，首先，從前述幾個選區來看，相比都會區，罷免議題在地方有著明顯“熱度”差別。



羅旺哲指出，2024年“立委”選舉時，新竹縣第一選區民進黨候選人詹紀緹拿下4萬5千票，代表民進黨參選的余筱菁也獲得1萬5千票。照理說，二階連署要拚超過2萬1千張連署門檻並非難事，但最後衹有1萬9千份，說明當地的綠營派系、支持者沒有完全投入。



為何地方上的綠營“沒完全投入”？羅旺哲點出，地方上的政治，並非從都會區角度看得這麼簡單，許多罷免領銜人可能不是地方人士，或是空降冒出，對於長期深耕已久地方人士上，心裡可能有些排斥，或是擔心若領銜連署成功，領銜團隊下一步就很可能就會劍指未來選舉，如此一來，在地人士自然不會“幫忙”，或是協助力道會有差別。



羅旺哲認為，即便4區“立委”罷免案未過關，但對藍營、尤其都會區的藍委而言，還是響起警報，且更要提高警覺，完全沒有樂觀本錢，畢竟都會區人口眾多，再加上議題容易發酵，跟地方選區結構、政治生態，完全不一樣。