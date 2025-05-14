青鳥造謠馬英九卸任後只去大陸　網友打臉

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電／520是賴清德就職一周年，也是蔡英文卸任滿一年。近日有挺綠青鳥表示，蔡英文卸任後，似乎已經趴趴走一堆國家。青鳥質疑馬英九卸任後衹有去對岸中國大陸？對此，粉專列出馬英九卸任後曾去馬來西亞、美國4次、新加坡、意大利、英國、菲律賓，然後才訪中國大陸。



《中時新聞網》報導，過去挺綠青鳥不讀書鬧笑話的案例很多，如日前藝人宋少卿提到“慘綠少年”，竟被綠網軍出征。此外，青鳥不查證就妄下斷言的情形也不少，近日就有人在社群發文質疑：馬英九卸任後好像衹有去中國，但蔡英文卸任後，似乎已經趴趴走一堆國家。



但此話明顯與事實不符，隨即有知情者做圖卡打臉。根據圖表中曾有媒體整理，馬英九在2016卸任同年就接連出訪馬來西亞、美國，至2018年共連續出訪美國4次。2019年則出訪4國，包括新加坡、意大利、英國、菲律賓。接下來才是2023年3月27日的中國大陸湖南祭祖之旅，當時馬英九帶領大九學堂學生訪陸，收到當地人士熱烈歡迎，引發不少話題。



高雄林小姐、鎖綠鴉2大打綠粉專都轉發此圖卡，直批青鳥，一直造謠也不查證。網友紛紛表示“青鳥當然不查證，都中央廚房餵養的”、“造謠是青鳥的DNA”、“訪陸是受限制的，所以近年才准去”、“蔡能去的，有哪些是馬不能去的？反觀蔡，馬能去的，蔡都敢去嗎？”、“賴清德目前衹有夏威夷”、“要不是當初小英不讓馬“總統”出國，我想有更多的國家邀請他”。