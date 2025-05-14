對美國要讓多少？陳駿季：期待能台美雙贏

台“經濟部政務次長”何晉滄接受採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）針對關稅戰，美國財政部長貝森特日前稱讚台灣有非常好的提案，引發民間憂心。台“農業部長”陳駿季14日在“立法院”受訪表示，會確保農民權益、糧食安全、產業永續發展，這3個目標很確定，期待與美國談判會有雙贏結果。



貝森特13日在沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行的沙特－美國投資論壇上，除表示美國與日本的討論非常富有成效，他還稱讚台灣有“非常好的提案”。



何晉滄受訪表示，整個談判都還在進行中，他認為會做好最好的準備，另外都有把產業界意見彙集，賴清德、“行政院長”卓榮泰都有下鄉與地方產業座談，“經濟部”都有整理並提供談判團隊參考。



是否可能影響農產、台產牛、豬？陳駿季說，現在還在談判中，還沒有結果，但“農業部”立場會確保農民權益、糧食安全、產業永續發展，這3個目標很確定，期待與美國談判會有雙贏結果。



“立法院”經濟、財政委員會14日聯席審查“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案等案，列席者有“經濟部政務次長”何晉滄、台電董事長曾文生、“財政部政務次長”阮清華、“勞動部常務次長”陳明仁、“農業部長”陳駿季、“教育部政務次長”葉丙成、“海洋委員會主委”管碧玲、“內政部政務次長”馬士元、“衛生福利部政務次長”呂建德、主計長陳淑姿等。