核電延役20年　縣長周春米：對屏東未來踐踏

針對核電延役20年，屏東縣長周春米發文表示看法。（照:周春米臉書） 中評社台北5月14日電／“立法院”13日三讀通過由藍、白營“立委”提出的“核管法”修正案，停止運轉核電廠仍可申請換發執照，並將執照時間延長至20年。對此，位於屏東縣恆春鎮的核三廠除役在即，屏東縣長周春米稍早在臉書發文痛批，“屏東人等待了40年，卻在最後一刻被政治操作推翻，這是對屏東未來的踐踏”！



周春米在臉書發文強調，“核電存廢可以討論，但屏東人的未來不容粗暴決定”！



她寫道，沒有社會共識、沒有安全評估，今天“立法院”藍白聯手強行三讀通過“核子反應器設施管制法”修正案，將核電廠最長運轉年限從40年延長至60年，這豈止鴨霸，根本就是粗暴！



她指出，核廢料處置問題至今未解，蘭嶼承受核廢貯存已43年，依然等不到正義，核一、核二雖已除役，如今卻將延役矛頭指向屏東核三，這種“輕屏東”的政治手段，實在讓人無法接受。



她提到，5月17日，核三廠2號機即將除役，屏東人等待了40年，卻在最後一刻被政治操作推翻，這是對安全的輕視，對地方的不尊重，更是“對屏東未來的踐踏”！



她嚴正聲明，核電重啟應符合“程序正當、尊重專業、確保安全”，絕對不能倉促上路，不能以政黨算計凌駕民意，更不能罔顧公平正義！



她說，她身為屏東縣長，會與鄉親堅定站在一起，守護這塊土地的安全與尊嚴，屏東要乾淨能源，不要政治風險，要永續發展，不要倒退決策！