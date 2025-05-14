7日不夠！顧立雄：教召要逐步增加到14天

台“國防部長”顧立雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）針對後備戰力提升，台“國防部長”顧立雄今天在“立法院”表示，未來要把教召訓額逐步增加到14天，以後退伍要讓他們回來熟訓，是我們現在努力工作。未來後備動員力量要大幅提升，是緊迫、有挑戰性的工作。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度“中央政府”總預算決議，“國防部”主管預算凍結案等54案。



台軍方最新一份預算解凍報告內容提到，目前退伍8年內後備士兵，以及退伍12年內的軍官與士官，去年底共有31萬人、43%完訓，未來持續逐年擴增資源提升召訓比例。



民進黨“立委”陳俊宇質詢提到詢問，從解凍案來看，教召目前實行營成效43%，那就是57%的人退伍後沒有受到訓練，今年要不要逐步增教召員額？實際動員來看，後備軍人要提升到多少佔比？有沒有設定基準目標？



顧立雄說，第一個我們會逐步擴增14天教召訓額，14天比較具有成效。5至7天教召不足以因應後備力量提升，未來要把訓額逐步增加到14天。



他也說，14天教召內容精進，從一開始進來做問券對於自己作戰信心度，到結束14天之後，作戰信心大幅提升。至於14天訓額到多少，我們會根據所需要的真正動員數額做精密教召拔擢。



顧立雄說，目前各部隊組織編裝在調整，調整之後需要後備人力及需要什麼人力補充，第一階段到第二階段，都可能涉及到高專或是步兵，或是後續獲得一些新式裝備，以後退伍要讓他回來熟訓，是我們現在努力工作，未來後備動員力量要大幅提升，是緊迫、有挑戰性的工作。