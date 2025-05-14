特別預算4100億元　台軍方負責1164億

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）“行政院”將規模新台幣4100億元的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案送到“立院”。台“國防部長”顧立雄今天答覆民進黨籍“立委”質詢表示，“國防部”負責新台幣1164億元，主要在加強通信指管，以及庫儲、訓場的改善。



特別預算中由“國防部”與“海巡署”負責的“國土安全韌性”部分共1500億元。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度“中央政府”總預算決議，“國防部”主管預算凍結案等54案。



民進黨籍“立委”陳俊宇質詢提到，“行政院”編列特別預算其中“國土安全韌性”有1500億元，“國防部”負責多少預算？顧立雄表示，“國防部”負責的特別預算共1164億元，分為兩大部分：一是強化資通韌性，包括軍民資通環境與設備效能提升、軍民共同圖像等；另一塊則是庫儲、保養、零附件、訓場及訓練成效等提升。



陳俊宇詢問，若特別條例審查通過就有預算，另外若是通過在野黨提出版本則沒有“國土安全韌性”預算，強化韌性項目要回到年度預算嗎？顧立雄說，以前受制維持費用，我們極需要提升資通韌性與軍品物資庫存保養等費用，現在是要往後遞延，若有特別預算，可以整建與改善提升。



陳俊宇詢問，為了滿足“國防”預算達GDP3%的目標，“國防部”還是有新一波軍購特別預算，內容將會是什麼？



顧立雄表示，首要目標還是建立不對稱戰力、強化防衛韌性、改善後備戰力、因應灰色地帶威脅，來源包括軍購、商購與台灣委製。至於確實的品項，還要與包括友盟國家在內洽談，目前並沒有定案。