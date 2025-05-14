陳玉珍：台灣成中美博弈棋子　已失話語權

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）中美關稅談判達成初步協議，美國總統特朗普指中國開放“對統一與和平也非常有利”。中國國民黨籍“立委”陳玉珍14日表示，台灣成為中美博弈的棋子，已完全喪失話語權。民進黨極端讓兩岸很不和諧，大陸已不再跟民進黨談，直接找特朗普談。



特朗普在美中瑞士經貿談判後，12日在白宮記者會上表達，中國同意全面開放，對兩國都是好事，對統一與和平也非常有利。



陳玉珍接受媒體訪問表示，嚴格來說，台灣在中美台三角關係中已完全喪失話語權，這幾年民進黨執政的演變下，我們連自己生存的話語權都沒了，台灣未來怎麼走，事實上就是中美博弈的棋子。美國要照顧台灣到什麼地步、大陸要強硬到什麼地步，都是中美說了算。我們身為這塊土地的主人，以前也許還有些話語權，但因為民進黨的極端讓兩岸很不和諧，大陸也已不再跟民進黨談，直接找特朗普談。



陳玉珍說，特朗普的立場很明顯，商人出身當然以美國利益至上，不可能把台灣利益擺在美國利益前面，台灣作為美國可以向大陸叫板的籌碼，如何拿到最好的條件，這就是特朗普脫口統一、和平的邏輯脈絡。



陳玉珍指出，在中美這麼多年的談判接觸過程中，大陸每每都向美國強調台灣問題是絕不能跨越的紅線，特朗普也已執政過一任，自然充分認知相關情況，因此希望跟大陸談到比較好的經貿條件，藉由經貿看是不是讓大陸能有一點演變，也可以不要走向武力攻台的局勢。

