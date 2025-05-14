管碧玲批藍白亂砍預算　讓海巡變夜盲症

管碧玲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）“立法院”經濟、財政委員會14日審查規模4100億元新台幣的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案”，國民黨團、民眾黨團提案擬刪除1500億元國土安全韌性預算。“海洋委員會主委”管碧玲批，藍白建立在錯誤基礎上，她早在2月就發新聞稿說海巡嗷嗷待哺，要有足夠的水下載具，別讓海巡變成夜盲症。



“立法院”經濟、財政委員會14日列席官員包括：“經濟部政務次長”何晉滄、台電董事長曾文生、“財政部政務次長”阮清華、“勞動部常務次長”陳明仁、“農業部長”陳駿季、“教育部政務次長”葉丙成、“海洋委員會主委”管碧玲、“內政部政務次長”馬士元、“衛生福利部政務次長”呂建德、主計長陳淑姿等。輪值的經委會召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳳。



謝衣鳳請各“部會”首長輪流上台報告後，詢問還有官員要報告嗎？管碧玲則舉手說她必須要上台解釋一些事情。管碧玲一上台就說，藍、白有重大誤解，要排除國土防衛預算，藍委賴士葆還批“政院”是便宜行事、硬塞進關稅因應，白委張啟楷說這是偷渡包裝關稅。她有非常具體證據，她2月19日、在對等關稅4月1日發生前，就發新聞稿將“海委會”所需急迫必要的國土防衛安全韌性，希望被納入歲計剩餘特別預算考量。

