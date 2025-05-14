松指部停電8小時　台空軍參謀長稱不影響

台“國防部長”顧立雄、台空軍司令部參謀長、中將李慶然（右）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”王鴻薇今天質疑，台空軍松指部在7日下午停電近8小時，“國防”韌性破功嗎？台“國防部長”顧立雄答覆表示，有掌握。空軍有送報告上來，主要是瞭解相關現象，要定期檢視。台空軍司令部參謀長、中將李慶然則說，因為當天連日大雨，其中一個變電箱受潮停電，在修理時另外的迴路要停下來，不會耽誤到戰備狀況。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度“中央政府”總預算決議，“國防部”主管預算凍結案等54案。



王鴻薇質詢提到，松指部7日下午大停電，“首都”“國防”韌性破功？松指部不能被癱瘓，但是沒有戰事之下，自己癱瘓，還停電8小時之久，可以掌握為什麼大停電，未來會發生這樣狀況嗎？“國防”韌性破功？



台空軍司令部參謀長、中將李慶然表示，因為當天連日大雨，其中一個變電箱受潮停電，修理時另外的迴路要停下來，不會耽誤到戰備狀況。



王鴻薇表示，這次松指部停電無關台電電路，是內部高壓變電設備出現跳電？大雨就會造成8小時停電，這會不會是“國防”韌性破口？



李慶然指出，那天狀況發生之後，有三個保險措施，會分作戰區跟行政區；重要設施都有不斷電系統；重要設施都有重要發電機。



王鴻薇訊問部長可以接受參謀長說法嗎？顧立雄表示，主要是瞭解相關現象，要定期檢視，他們有把相關報告送上來，有掌握。