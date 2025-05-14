朱立倫催罷北市綠委連署　率藍議員車隊掃街

國民黨發動台北市12區車隊掃街活動，宣傳罷綠委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）藍營青年軍發動罷免民進黨台北市“立委”吳思瑤、吳沛憶的二階連署將在6月7日截止，中國國民黨主席朱立倫和代理台北市黨部主委的台北市議長戴錫欽，今天率領眾市議員發動12區車隊掃街活動，希望民眾站出來簽署二階連署書。



朱立倫在活動過程中，也將一大疊的連署書交接給戴錫欽，象徵全黨投入罷免綠委行動，並與議員們齊喊口號“罷雙吳、來連署”，現場士氣頗為高昂。



根據國民黨規劃，接下來將以車隊深入北市12行政區進行宣傳，呼籲民眾踴躍參與連署，且這次車隊活動也播放宣傳錄音，傳達“守護自由民主、從連署開始”的訴求，號召更多人響應罷免行動，強調“不能再沉默”。



對於罷免雙吳行動日前遭檢調搜索偵辦涉及不實連署，加上台北市黨部主委黃呂錦茹等人遭收押後，後續連署傳出困境。



戴錫欽日前指出，國民黨將進行2個動作，第一是5月18日2場針對黨員的造勢活動，上午在士林、北投的中正高中活動中心，下午在中正、萬華的國軍英雄館，希望衝一波連署；第二，主動寄出連署書給這兩區的黨員，至少在黨員組織部分，能鼓勵大家趕快出來連署，時間急迫，希望能多管齊下。今天的車隊掃街也是想要藉此幫忙衝高罷雙吳的連署。