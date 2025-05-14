台官方仍要關核三廠　藍委嗆別要錢補助台電

藍委陳玉珍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）“立法院”昨日在核三廠二號機停機除役前，三讀通過“核子反應器設施管制法”修正案，但“行政院長”卓榮泰則主張，核三廠仍須依法除役。中國國民黨籍“立委”陳玉珍14日表示，尊重，但若如此就不要每年再說要補助台電新台幣千億元。不願意節省成本，又一直跟頭家老百姓要納稅錢補助，躺平不去想解決辦法，就像是敗家子。



核三廠二號機即將在17日除役，“立法院”昨天在藍白合作下三讀通過核管法修正案，將核電廠服役年限從40年延長至60年。卓榮泰則主張，若“立法院”經充分討論、民主表決完成修法，“行政院”當然沒有不接受。即便修法完成，核三廠仍要依法在5月17日除役。若要重啟還須安全檢查程序，需要3年半左右的時間。



藍委陳玉珍接受媒體訪問表示，國民黨身為在野黨，修核管法只是給政府多一個選項。畢竟若要重啟或延役，需要有法源依據，才不會5月17日過後，即便有一天想用核電都不能用，這是站在產業立場幫台電、幫“經濟部”想辦法。



陳玉珍說道，在發電成本提高的情況下，每賣一度電就得虧損0.88元，每年就要虧損大約2200億元。而核電的發電成本比較低，讓核電可以有延役的法源依據，可以讓台電營利的法源依據，讓政府可以多一條路可以選擇，以維持較便宜的發電。



陳玉珍指出，卓榮泰要主張核三廠不能延役、“經濟部”要說法律不等於保證核安，這些確實是事實，她都尊重。但民進黨只打算被動是嗎？什麼事都不做，讓發電成本繼續變高，然後每年向“立法院”要1千億元、2千億元、3千億元的經費去補助台電，永無止境嗎？難道不應該主動積極一點，想看看有沒有什麼比較好的發電方式？



陳玉珍認為，若民進黨只想坐在辦公室說立法通過是你家的事，她尊重。但就不要再來說要補助台電1千億元、2千億元。因為在野黨已經給了一條路可以節省發電成本，你不願意，還想著一直來要錢，“我們當然不可能給你錢”，就像做生意每天只想著跟父母、向老百姓要納稅錢補助，卻不去想解決的方法，這種行為就像是敗家子。