朱立倫號召全黨動員罷綠　退此一步無死所

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）罷免民進黨籍“立委”吳沛憶、吳思瑤二階段連署即將進入倒數，中國國民黨台北市議會黨團今天總動員，發起12區車隊掃街宣傳。國民黨主席朱立倫表示，這是民主保衛戰，退此一步，即無死所，不是國民黨存亡，是台灣民主的存亡時刻。



朱立倫也提到，我們也不願意罷免民進黨，是他們先發動無差別攻擊，我們不得已應戰，結果他們用司法、綠媒、網軍對付。而最後這階段需要共同努力團結，如果還有個人主義，就是對不起台北市民。



朱立倫今天和代理台北市黨部主委的台北市議長戴錫欽，率領所有黨籍台北市議員發動12區車隊掃街活動，希望民眾站出來簽署罷免雙吳的二階連署書。眾人在台北市議會集結，高喊口號“罷雙吳、來連署”，現場士氣頗為高昂。



國民黨台北市議會黨團書記長李明賢提及，今天的聯合造勢活動，所有宣傳車代表所有北市議員，希望為罷雙吳連署做最後衝刺。



戴錫欽則說，除了全力在可能到來的第三階罷免投票前，喊話大家投下不同意罷免票外，所有國民黨市議員全挺身而出，聲援罷免吳沛憶、吳思瑤。6月7日是送出第二階段連署截止日，還要預留約一個禮拜造冊時間，以5月底為目標，在最後不分選區動起來，把服務處轉為連署站。



朱立倫強調，從未聽過民主國家罷免在野黨，“衹有獨裁者才會這麼做”，而這不是國民黨的生死戰，而是“台灣民主的存亡戰”。他也說，賴清德發動的無差別大罷免，認為國民黨在台北市5席、新北市及桃園市各6席“立委”“唯一的錯”就是不順從民進黨。



朱立倫質疑，過去罷免前高雄市長韓國瑜時的不實連署案仍在追訴期，卻未見檢調辦理；而去年基隆市長謝國樑的罷免案不實連署也未查辦，反觀近期諸多罷藍團體涉及違法募款、不實連署卻都未被究責，擺明是“辦藍不辦綠”，只准罷藍不准罷綠。



朱立倫認為，“賴政府”已成民主與司法的最大威脅，這是“台灣民主最大的悲哀”，他呼籲支持者投下反對罷免藍委票，以示對抗。