劉世芳：大陸廟宇來台遶境原則上不會同意

劉世芳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）福建泉州富美宮日前以祖廟名義來台遭質疑是統戰，台“內政部長”劉世芳14日表示，中國廟宇要來台遶境進香，原則上不會同意、不允許，這團透過宜蘭縣農會申請農業交流，卻變成遶境進香活動，這種新型態規避入台審查，將與陸委會檢討。



劉世芳說，相信在台灣99%的宮廟都非常正派，但台灣卻有人配合統戰，本身又是前民意代表，我們會查察是否違反兩岸人民關係條例。



福建泉郡富美宮蕭府太傅金身在5月3日至14日間，拜會台灣中南部各地宮廟、蕭氏宗親會。原定12日參加苗栗白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，消息曝光後，陸委會派員全程稽查，緊接著拱天宮發聲明表示臨時取消。



“立法院”內政委員會14日邀“內政部長”劉世芳列席報告業務概況。



民進黨籍“立委”王美惠問及，近期白沙屯媽祖宗教活動，信仰大家都尊重，但中國宮廟來台還要等新聞登出來後才發現，難道政府都不知道嗎？



劉世芳表示，要來台遶境、把神像請來台灣都需要申請，中國廟宇要來台遶境進香，我們原則上不會同意，所以他們以其他方式、假的訊息規避入台審查，再加上由台灣民眾到中國去把神像請到台灣來，這2種新型態的規避手法，我們會與陸委會及相關單位檢討。