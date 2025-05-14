台電董座嗆藍白別老說美國爸爸　爆衝突

台電董事長曾文生開嗆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）針對“行政院”提出因應當前國際情勢挑戰4100億元新台幣特別條例，中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團各自提出對案刪除撥補台電1千億。台電董事長曾文生14日備詢開嗆藍委賴士葆討論議題別都說美國爸爸，請就一項項提出真正問題解決；也嗆白委張啟楷“不是你說核電安全就安全，但我也沒說就不安全，你講得哪一點是常識？”場面火爆。



賴士葆質詢，“經濟部長”郭智輝雖請假赴美談關稅，但他要提“核子反應器設施管制法第6條”條文修正案都三讀弄好了，美國總統特朗普都說要讓核電再次偉大、蓋4倍核電廠，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言都說會幫台灣負責核電，台電核電員工管理能力是全球前茅，台電何時要評估完核電？過去貼補台電3千億卻還是漲了4次電價，能別再漲嗎？



曾文生嗆，賴士葆都說美國都可負責，但討論議題不是都講美國爸爸，請一項項去討論、真正解決問題，全球33個用核能的國家，台電營運表現前5名，對於核管法要有前提。各公司要提研議相關工作，內部藥檢核經濟效應評估，才會來做決定。必須經“核安會”才能評估，關於核能設施操作，要進行全面的安全分析報告，難道可不顧安全就先答應重啟核電嗎？並嘆“唉，委員，國際油價能確定不漲嗎？原油能天天不漲嗎？電價漲不漲這市場事情，3千億是增資。”



張啟楷也批，台電3年漲4次電價，曾文生講的完全違反常理，核電在以前至佔全台17%，核電每年成本是低的，曾文生連這種基本常識也都要去誤導民眾，核電比天然氣便宜，以後電有問題都找民進黨政府。

