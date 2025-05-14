綠議員控竹市府助高虹安反罷　邱臣遠：尊重

新竹市代理市長邱臣遠接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月14日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會指控，停職中的新竹市長高虹安日前到新竹市府100%投資的新竹果菜批發市場宣傳反罷免，涉嫌濫用市府資源、踐踏行政中立底線。對此，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，充分尊重議員監督市政的相關權責。



邱臣遠今日出席機車駕訓補助政策記者會，包括民眾黨籍新竹市議員李國璋和無黨籍新竹市議員林慈愛等人都到場出席。



針對民進黨新竹市議會黨團召開記者會指控新竹市府涉嫌濫用市府資源、踐踏行政中立底線一事，邱臣遠在會後受訪指出，市府團隊一向都依法行政，也充分尊重議員監督市政的相關權責，高虹安市長上任後，相關的政見也都一一落實，不管是還債新台幣45億元，還是對於相關社會福利的投入、基礎建設的完善相關的政策，都定時會向市民朋友報告。



邱臣遠強調，不管是透過里長座談會還是相關政策的文宣，都會持續對外宣傳，任何市政工作對市民報告，也是負責任的市府團隊應該展現的態度，也透過這樣子的方式，讓更多的市民朋友瞭解到市府到底做了什麼事，那讓大家知道市府同仁的辛苦，對於相關的議題，他都會充分的尊重。