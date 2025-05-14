明開記者會畢業報告？劉世芳只說把工作做好

劉世芳接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）台“內政部”明天下午將召開“向人民報告－“內政部”的每一天”記者會，由部長劉世芳報告過去一年工作成果與未來願景，由於日前才被媒體點名在“內閣”改組名單內，中國國民黨籍“立委”張智倫14日問及，這是不是“畢業報告”？劉世芳則強調，她現在把工作做好。



賴清德即將520就職滿一周年，日前傳出“內閣”改組消息，包括“衛福部長”邱泰源、“經濟部長”郭智輝、“國防部長”顧立雄、“內政部長”劉世芳，及“國發會主委”劉鏡清等人都被點名撤換。



“內政部”明天下午將召開“向人民報告－“內政部”的每一天”記者會，由劉世芳與次長馬士元、董建宏、吳堂安，以及主任秘書黃駿逸和團隊同仁代表，向民眾報告“內政部”一年來工作成果及未來願景。



“立法院”內政委員會14日邀“內政部長”劉世芳列席報告業務概況。



張智倫問及，“內政部”過去都是例行記者會，“向人民報告－“內政部”的每一天”這場記者會是不是代表部長是否有另外的計劃？是否為“畢業報告”？



劉世芳表示，每周四例行通常是“內政部”的部務會議，過去一年“內政部”多以服務為導向，因此有必要開記者會向記者說明。她強調，她現在把工作做好。