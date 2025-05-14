綠控高虹安用市府資源　民眾黨李國璋批雙標

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋今日反擊新竹綠營指控。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月14日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市議會黨團今日召開記者會指控，停職中的新竹市長高虹安日前到新竹市府100%投資的新竹果菜批發市場宣傳反罷免，涉嫌濫用市府資源、踐踏行政中立底線。對此，台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋反擊，民進黨的雙標邏輯再現新竹，這就是“綠能你不能”的最佳示範。



李國璋表示，過去民進黨的新竹市長沈慧虹與“立委”候選人林志潔，在選舉期間都曾紛紛走入新竹果菜市場拜票，這在新竹是再正常不過的競選行程。然而，當高虹安也到果菜市場與攤商民眾互動時，卻遭到民進黨籍新竹市議員痛批為“不知廉恥”，甚至指控高“濫用市府資源”，這樣的反應實在令人難以理解，也讓“綠能你不能”這句話完美驗證。



李國璋指出，更諷刺的是，2022年民進黨的新竹市長候選人沈慧虹在辭去職務、沒有公職身分時，仍能參加由前市府動用新台幣數百萬元公帑所舉辦的“新竹棒球場開幕活動”、“金曲之夜”等大型活動，甚至登台與當時的新竹市代理市長、“教育部長”等官員同框亮相，享有行政資源與曝光機會。



他提到，當時民進黨主政的新竹市政府發布聲明稿表示，過去市府活動卸任首長（當時是候選人身分）都可參與，只要是對於新竹市有所貢獻、付出，新竹市政府都視為貴賓，表達一份尊重。



李國璋強調，這種“自己做沒事、別人做就開罵”的操作，不只毫無公正性，更凸顯民進黨在選舉操作上的雙重標準。選舉應該是理念的競爭，不是話語權的霸凌，也請民進黨不要隨便扣人貪污的帽子，這是對基層奉公守法公務員的污辱。新竹市民值得更公平、更誠實的政治風氣。