藍白擬刪1500億安全韌性預算　官員打苦情牌

左起柏鴻輝、管碧玲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月14日電（記者 張穎齊）“立法院”經濟、財政委員會14日審查規模4100億元新台幣的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案”，針對國民黨團、民眾黨團提案擬刪除1500億元國土安全韌性預算，台“國防部”軍政副部長柏鴻輝感慨說，他是老兵了，但看到學弟妹不辭辛勞在海上、空中執勤，有這筆預算他會很感激。“海委會主委”管碧玲則是激動地哽咽說，沒足夠水下設備，要怎知中國的暗船在搞什麼？



柏鴻輝答詢表示，賴清德有說“國防”預算提升至佔GDP（國內生產毛額）3%（目前約2.45%），美國國防部強調，“國防”預算提高到3%，足以證明防衛的決心，可讓全球看到，因此他希望爭取支持，國軍官兵每天面對衝突，他是老兵了，但看到學弟妹不辭辛勞在海上、空中執勤，給予國土安全韌性1500億元預算的增加，就是給國軍的支持，可無後顧之憂面對灰色地帶進入。他很感慨，官兵必須要有戰鬥意志，在高壓環境下，若有這筆經費會很感激，也是對弟兄的鼓舞。



管碧玲激動地喊，不能沒足夠的國土安全韌性預算，“海委會”是300億元，海巡不能沒有水下裝備、變成像白癡一樣，她要怎知中國在灰色地帶的進入？怎知中國的暗船停在哪裡？會在水下搞什麼進入？她壓力很大，不給海巡裝備，就是繼續讓中國在灰色地帶進入。



“我要跟全世界講，我們海巡是夜間夜盲症，很痛苦！”管碧玲突然哽咽高分貝說，海巡是用肉身保護國家、保衛海疆，她2月就提出這預算，絕非包裝什麼的，她非常痛苦，海巡光修船都要90幾億元，今年53億預算根本無法買得起，她在“立院”也都被攻擊，新的財劃法使得“海委會”有錢嗎？另外依法根本不可能編列追加預算，且普發現金後，還有哪裡的財源？她是非常激動，另外買生命探測器，也需要70幾億元的裝備。



民進黨籍“立委”邱議瑩、賴瑞隆質詢也說，他們認為“政院”原本光編國土安全韌性1500億元，其實他們還嫌太少了。



台“國防部”也補充報告表示，大陸對台威脅遽增，隨時可能“由訓轉演”或“由演轉戰”，對整體防衛戰力及提升資通韌性刻不容緩，建議納入預算配置。

