李隆生：台產業面臨關稅及匯率夾擊　不樂觀

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月15日電（記者 方敬為）針對近期台幣升值的經濟影響，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，台幣匯率變動非單一因素，包括美國持續以高關稅壓迫下，台灣出口商避險心態、供需面波動，以及全球“去美元化”趨勢交互作用下的綜合結果。對台灣產業將是一大挑戰，業者一方面要面對美國關稅的不確定性，一方面又因為台幣走強，利潤被稀釋，前景不樂觀。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



台灣工具機產業今年前4個月累計出口值僅6.27億美元，年減10.7%，業界分析，主要原因包括美國對等關稅政策因素，加上兩岸關係不佳，大陸市場生變，近期又碰上台幣升值問題，恐怕加速台灣工具機業今年關廠速度。



由於台幣匯率較亞洲其他貨幣強勢，4月底新幾乎呈現“垂直式升值”，4月1日到5月8日收盤止，升值幅度達8.7%，遠高於韓元的4.5%、日圓的2.5%與人民幣的0.5%。導致以外銷為主的台灣機械產業，無法及時避險致大幅壓縮利潤，經營挑戰艱困。



李隆生表示，雖然美元兌台幣回到30元上下，但從先前33元升到30元，對傳統業者而言，損失已難以負擔，未來若台美關稅談判沒有共識，再度回到32%，勢必直接侵蝕台灣傳統產業利潤，業者恐怕無法計須經營下去。



李隆生指出，據“中央銀行”統計顯示，2025年第一季新台幣平均匯率為31.2元兌一美元，較去年同期升值約4.8%；以外匯市場日均成交量估算，出口商的拋匯行為占整體成交量逾20%，足見此一集體動作對匯市供給端的壓力不容小覷。若未來美國再度出手調高關稅，新台幣短期內重回3字頭以下，不是不可能。